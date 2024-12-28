كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلمه بأغنية "بتحبني" لحميد الشاعري.. فيديو

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، فيديو لأغنية "بتحبني" الشهيرة للكابو حميد الشاعري في خطوة مفاجئة، لتتصدر الأغنية التريند بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بعد 27 سنة من طرحها.

إذ قام كريم محمود عبدالعزيز بتصوير مقطع فيديو على الأغنية الشهيرة، بمرافقة النجمات دينا الشربيني وياسمين رئيس، ولاقي الفيديو رواج كبير وانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أغنية "بتحبني" كلمات الشاعر عادل عمر، وألحان وتوزيع حميد الشاعري، وقد استخدمها كريم محمود عبدالعزيز للترويج لفيلمه الجديد "الهنا اللي أنا فيه" ضمن حملة ترويجية من أبطال الفيلم، بالتزامن مع طرحه بدور العرض.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.