إعلام عبري: دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بعد سقوط قذيفة أطلقت من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك دوي صفارات إنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد سقوط قذيفة أطلقت من اليمن.

وأعلن إعلام تابع للحوثيين، أن جماعة الحوثي استهدفت مطار بن جوريون قرب تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة، وتوعدوا بتوسيع بنك الأهداف في إسرائيل، والرد على التصعيد بتصعيد مماثل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم نفذت عملية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن جوريون في يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2″، مؤكدا أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه على الرغم من التكتم الإسرائيلي.