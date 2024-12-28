الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا يستقبل مطران الكرسي الأورشليمي للأرثوذكس بالقدس

اتجه، مساء الجمعة، موكب بطريركية الأقباط الأرثوذكس إلى مقر البطريركية اللاتينية وعلى رأسهم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وذلك لتهنئة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتين بالأراضي المقدسة، وذلك لتهنئته بعيد الميلاد المجيد مع حضور لفيف من ممثلى الكنائس المختلفة بالقدس.

اللاتين في الأراضي المقدسة الذين يتبعون الطقوس الكاثوليكية التقليدية ويعيشون في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في الأراضي المقدسة مثل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

اليوم، يُعتبر “اللاتين” في الأراضي المقدسة إحدى الجماعات المسيحية الأكثر عددًا في المنطقة، وتوجد طائفة اللاتين تحت إشراف “البطريركية اللاتينية” التي تأسست في القدس عام 1099، وتُعد من أبرز المؤسسات الكاثوليكية في الشرق الأوسط.

الكنيسة اللاتينية تحتفظ بحضور قوي في الأماكن المقدسة، خاصة في القدس وبيت لحم، حيث تُعتبر هذه الأماكن مراكز روحية هامة للمسيحيين في العالم، بما في ذلك اللاتين.