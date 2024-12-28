أوكرانيا تبحث مع الأرجنتين قضايا التعاون الأمني والاقتصادي

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميليه، قضايا التعاون الاقتصادي والأمني، وكذلك الشراكة داخل إطار السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور".

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، "شكرت خافيير ميليه على دعم أوكرانيا وتفهم موقفنا في المعركة ضد روسيا وناقشنا اتجاهات تعاوننا بين أوكرانيا والأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، وكذلك الشراكة في إطار ميركوسور".

وأضاف "ناقشنا أيضًا تفاعلنا مع الشركاء الرئيسيين، فمن المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا مثل هذا الصديق الذي يمكننا الاعتماد عليه دائمًا".

وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه، خلال المحادثة، أشار زيلينسكي إلى التقدم الذي أحرزته الأرجنتين في الإصلاحات الاقتصادية وتحرير التجارة الخارجية والسيطرة على التضخم، مضيفة أن الأرجنتين أثبتت أن إرادة التغيير والتصميم يمكن أن يحققا نتائج عظيمة في تنمية البلاد.

وأشار زيلينسكي إلى أن "الجميع يأمل أن يظهر خافيير والحكومة الأرجنتينية بنفس الديناميكيات الإيجابية في العام المقبل.

وأضاف: "إن النجاح في جزء واحد من العالم يعني إمكانية تحقيق المنفعة للجميع".