ads
السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تبحث مع الأرجنتين قضايا التعاون الأمني والاقتصادي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميليه، قضايا التعاون الاقتصادي والأمني، وكذلك الشراكة داخل إطار السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور".

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، "شكرت خافيير ميليه على دعم أوكرانيا وتفهم موقفنا في المعركة ضد روسيا وناقشنا اتجاهات تعاوننا بين أوكرانيا والأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، وكذلك الشراكة في إطار ميركوسور". 

وأضاف "ناقشنا أيضًا تفاعلنا مع الشركاء الرئيسيين، فمن المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا مثل هذا الصديق الذي يمكننا الاعتماد عليه دائمًا". 

وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه، خلال المحادثة، أشار زيلينسكي إلى التقدم الذي أحرزته الأرجنتين في الإصلاحات الاقتصادية وتحرير التجارة الخارجية والسيطرة على التضخم، مضيفة أن الأرجنتين أثبتت أن إرادة التغيير والتصميم يمكن أن يحققا نتائج عظيمة في تنمية البلاد.

وأشار زيلينسكي إلى أن "الجميع يأمل أن يظهر خافيير والحكومة الأرجنتينية بنفس الديناميكيات الإيجابية في العام المقبل.

وأضاف: "إن النجاح في جزء واحد من العالم يعني إمكانية تحقيق المنفعة للجميع". 

أوكرانيا السلطات الأرجنتينية قضايا التعاون الأمني والاقتصادي