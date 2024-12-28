سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على منفذي تفجير السيارة المفخخة في منبج بريف حلب

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على منفذي تفجير السيارة المفخخة في منبج بريف حلب.

ويوم الثلاثاء الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في أحد الشوارع وسط مدينة منبج شرق حلب بشمال سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.

وأعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد بمدينة منبج. وإن الانفجار أدى لاندلاع حرائق في السيارات المجاورة وتضرر بعض المنازل القريبة.

ويعد هذا التفجير هو الأول الذي يحدث في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي.