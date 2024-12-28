رئيس عام حراسة الأراضي المقدسة يستقبل مطران الكرسي الأورشليمي

توجه بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى إلى مقر حراسة الأراضي المقدسة.

وذلك لتهنئة الآباء الفرنسيسكان وعلى رأسهم الأب فرانشيسكو باتون رئيس عام حراسة الأراضي المقدسة بعيد الميلاد المجيد مع حضور الكنيسة السريانية بالقدس.

ويذكر أن رئيس عام حراسة الأراضي المقدسة هو منصب ديني وإداري يتولى إدارة وتنظيم شؤون الأماكن المقدسة في القدس، خاصة تلك التابعة للديانات المسيحية.

ويشمل هذا الدور مسؤولية الحفاظ على الأماكن المقدسة، تنظيم زيارات الحجاج، وتنسيق العلاقة بين الطوائف المسيحية المختلفة التي تشارك في إدارة هذه الأماكن.

تاريخيًا، كان هذا المنصب مرتبطًا بـ “رئاسة حراسة الأراضي المقدسة” التابعة للرهبنة الفرنسيسكانية، وهي جزء من الكنيسة الكاثوليكية، والتي بدأت مهمتها في هذا المجال منذ القرن الثالث عشر. في الوقت الحالي، يعتبر “رئيس حراسة الأراضي المقدسة” أحد الشخصيات الدينية البارزة في الكنيسة الكاثوليكية، وله دور كبير في الحفاظ على العلاقات مع مختلف الطوائف المسيحية في المنطقة، وكذلك في التنسيق مع السلطات المحلية.