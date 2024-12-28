مطران الكرسي الأورشليمي في ضيافة مطران السريان الكاثوليك

توجه مساء الجمعة، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى إلى مقر بطريركية السريان الكاثوليك.

وذلك لتهنئة المطران يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركى للسريان الكاثوليك في القدس بعيد الميلاد المجيد.

السريان الكاثوليك في القدس هم إحدى الطوائف المسيحية التي تتبع الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وهي فرع من الكنيسة الكاثوليكية. تتبع هذه الطائفة التقويم الغريغوري في العبادة والطقوس الدينية، ولها تاريخ طويل في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في الأراضي المقدسة.

يعود الوجود السرياني الكاثوليكي في القدس إلى العصور القديمة، حيث كانت المدينة مركزًا هامًا للحياة المسيحية، وخاصة بعد انقسام الكنائس في العصور الأولى للمسيحية. كانت الكنيسة السريانية الكاثوليكية جزءًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في البداية، ثم انفصلت عنها لتتبع البابوية في روما في العصور الوسطى.

اليوم، يعيش السريان الكاثوليك في القدس وفي مناطق أخرى في فلسطين والأردن. لديهم حضور ديني واجتماعي بارز في المدينة، وتُعنى الكنيسة السريانية الكاثوليكية بشؤون المؤمنين من خلال إقامة القداسات في كنائسهم ومدارسهم، كما تُنظم أنشطة ثقافية واجتماعية لخدمة المجتمع المحلي.

من أبرز المواقع التي يرتبط بها السريان الكاثوليك في القدس هو كنيسة القديس يعقوب في البلدة القديمة، التي تعد مركزًا دينيًا للطائفة السريانية الكاثوليكية في المدينة.