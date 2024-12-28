الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي يزور الروم الكاثوليك

توجه موكب بطريركية الأقباط الأرثوذكس إلى مقر بطريركية الروم الكاثوليك بالقدس، مساء الجمعة، وعلى رأسهم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وذلك لتهنئة المطران ياسر عياش مطران الروم الكاثوليك في القدس بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد هو مناسبة هامة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الروم الكاثوليك في القدس.

في القدس، حيث الأرض المقدسة التي شهدت العديد من الأحداث الدينية الهامة، يحتفل الروم الكاثوليك بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغريغوري، الذي يوافق عادة 25 ديسمبر.

وتبدأ الاحتفالات بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد في بيت لحم، وهي واحدة من أقدس الأماكن في المسيحية. هذا القداس يجذب العديد من الحجاج المحليين والدوليين.

في يوم الميلاد نفسه، يتم إقامة القداسات في الكنائس المختلفة في القدس، بما في ذلك كنيسة القيامة التي تعد مهدًا للعديد من الطقوس المسيحية.

الروم الكاثوليك في القدس عادة ما يركزون في هذا اليوم على الصلاة، والتأمل في رسالة الميلاد، وذكرى ولادة يسوع المسيح.

من المهم أن نذكر أن هذا العيد له طابع روحي وديني كبير في القدس، حيث يعكس جوًا من الوحدة بين المسيحيين من مختلف الطوائف في المدينة المقدسة.