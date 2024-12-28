البيت الأبيض: القوات الكورية الشمالية تعاني من خسائر بشرية كبيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن القوات الكورية الشمالية تعاني من خسائر بشرية كبيرة على خطوط المواجهة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف، "من الواضح أن القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يعاملون هذه القوات على أنها يمكن التضحية بها".

وقال كيربي إن الرئيس جو بايدن من المرجح أن يوافق على حزمة مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بهجمات روسيا في يوم عيد الميلاد على نظام الطاقة في أوكرانيا وبعض مدنها وطلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية في مطارات فولجوجراد وأستراخان وقازان. بينما أعادت الرحلات الجوية في مطار سوتشي بعد تقييده لساعات، كما نفت وجود تقييدات على عمل مطار مقاطعة سامارا.

وقال وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدنة في أوكرانيا ليست طريقا إلى أي مكان، وأن موسكو لن تكتفي بالحديث الفارغ عن التسوية، مشيرا إلى أنهم سيرغبون من خلالها كسب الوقت لإعادة تسليح أوكرانيا.