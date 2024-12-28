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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تدعو إلى فرض عقوبات على رئيس وزراء جورجيا السابق

زيلينسكي
زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية إلى فرض عقوبات على الملياردير الجورجي رئيس وزراء جورجيا السابق، بيدزينا إيفانيشفيلي، مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم، وذلك على غرار العقوبات الأمريكية. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرج بيدزينا إيفانيشفيلي، المؤسس والرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا، في قائمة العقوبات، بسبب تقويضه مستقبل جورجيا الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لمصلحة روسيا.

وظهرت احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.

الرئيس الأوكراني رئيس وزراء جورجيا السابق زيلينسكي الدول الغربية