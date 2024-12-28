أرسنال ينتصر على إبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوز مهم على إبسويتش تاون بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 عن طريق النجم الألماني كاي هافيرتز بعد تمريرة حاسمة من لياندرو تروسارد، حيث أظهر الفريق أداءً منظمًا خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتقدم لصالح أرسنال.

ورغم محاولات إبسويتش تاون العودة في المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن دفاع أرسنال وحارس مرماه كانا في الموعد، ليحافظ الفريق اللندني على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يواصل أرسنال تعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يواجه إبسويتش تاون صعوبة في تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبرى. تنتظر أرسنال تحديات قادمة في الجولات المقبلة، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة سلسلة الانتصارات.