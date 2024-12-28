راعي الأبرشية يلتقي أطفال حماة في قداس أطفال بيت لحم

شهد، مساء الجمعة، قداس شهداء أطفال بيت لحم ترأسه راعي الأبرشية "مار يوليان يعقوب مراد" ومشاركة الفاضلات "راهبات القلبين الأقدسين" في حماة وهو القداس الأسبوعي لأسرة مركز الطاهرة العذراء للتعليم المسيحي.

خدم القداس كما جرت العادة أحد فرق المركز؛ وقد كان جليًا دفء اللقاء بين حنو الأب الراعي والبنوة المُحبة الملتزمة من الأبناء والبنات من خلال الكلمات الأبوية المفعمة بالواقعية والرجاء في عظة سيادته؛ ومن خلال إصغاء وتأملات ومشاركة وتراتيل وفرح أبناء مركز التعليم بلقائهم مع أبيهم الروحي الذي بارك لهم فرحهم بالميلاد؛ وشجعهم على عيش الحياة مع المسيح.

وبعد بركة الختام كان هناك حفل مواهب في صالة الكنيسة تخلله مبادرة طيبة ناعمة من فريق " منعمرها حماة " التطوعي؛ تمثلت بكلمات إخاء ومشاركة وتقديم ضيافة للأطفال.

وبعد الحفل توجه الأطفال بصحبة "بابا وماما نويل" إلى مغارة الميلاد في الكنيسة لينالوا هدايا يسوع أرسلها من خلال" مطرانية السريان الكاثوليك في حمص وحماة والنبك وتوابعها "كمنحة مالية لكل أعضاء المركز؛ وكذلك من خلال مركز الطاهرة مع كيس من الحلوى اللذيذة.