إبداعات|| أبدأ كلامى.. إبراهيم أبو سمرة - السويس

أول كلامي سلامي والسلام لله

تاني كلامي انتقامي ع اللي حقي رماه

لا صان الملح في اللقمة ولا ابني رعاه

بكره تقول الآه

ولا حد يسأل فيك

تمشي على رجليك

بكره أربعة يشيلوك

واللي هتزرعه شوك

راح تحصده وتلقاه

...

تاني سلامي على جدي الحسين الحي

الورد كان دبلان من إيده نبت ضي

والقلب كان خربان من حكمته زهر

سلملي ع الزهر والسيدة الزهراء

وام العواجز من فوق الخيام ظاهرة

والحاضرة حضرة وربك في المدد تخشاه

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تالت سلامي على الحجاج وعمه يزيد

والعم مش بالدم لا في الدم

كان الخراب واضح وريحته تزيد

وابن الزبير مصلوب ولا مهتم

والناس كصف الطوب محاوطه حديد

في اللي ظلمهم ينزلوا تمجيد

وانت يا اللي مجيد في السيرة من همك

تزرع بدمك يحصدوك في سماه

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رابع سلامي على الإنسان إذا مظلوم

راح يظلم اللي ظلم ويتكتب ظالم

مظلوم وظالم والقيامة تقوم

ع اللي بيظلم نفسه ويماين

يخسر طريقه وريقه يجري زي الدوم

لما ينبت بلح فوق السبح نايم

يدعي إلى ربنا يا ربنا المغفور

اغفرلي زلة لسان أعزب عويل صايم

عن أكل دم حرام في الدم كان عايم