إبداعات|| شمس الروح.. سامي أبو الفتوح - قنا

وتشرق تاني شمس الروح
بعد غيابها عني سنين
ويقلقني منام بينوح
بقاله عمر لا عمرين
سامع صوت بيندهني
يلا يا واد تعال افطَر
فات قطر الضحى بدري
وكتر النوم عليك أخطر
أفتح عيني ألاقى النور عمى عيني
فاتقلب وباعرك عيني بإيديا
أنا أمتى وليه وإزاي أنا فيني؟
في نفس الكون ولا مفارق الدنيا!
فاعدل نفسي
وأتهته بأي كلام ماهوش مفهوم
اسمع تاني نفس الصوت
كفاياك قوم
لسة العقل مستغرب
ولا مجمع
وباجرب
أغيب بعد السكوت واسمع
يلا يا ولدي صحصح فوق
عشان تروح معايا السوق
ما مصدق
وأتوه عن نفسي واتحقق
سؤال يطرح سؤال يجرح سؤال مخنوق
دي هلاويس؟
...... ولا موهوم
ومقضيها انا تهييس ف بحر النوم
وشكلي غرقت بعد العوم
باتلفت حواليا
لقيت دنيا غير الدنيا
أفنجل عيني بزيادة
مش العادة
أفوق والعقل متغمي
واشوف قدامي بعد هيامي أم أمي
وفيها الروح
ضحكتها بتبرق ضي
وجبينها جمال بيفوح
بيقول حي
اسكت فجأة م الفرحة
من الحيرة اللي سكناني وفوق طايحة
وباسألها
صحيح عايشة؟
صحيح لساكي ما فارقتي
وانفض وشي من أوهام وجات طايشة
ولا صاحي وباتخيل
وابص لنفسي م الدهشة
اشوف حالي على بعضي وألقاني صغير السن
حاجة تجن
ياااه يا زماني ليك وَحشة
ازاي العمر ده بيسرح
وبيتنا لسة ماتهدش
بنفس الكنبة والمطرح
وباب السعد ماتردش
هنا الذكرى هنا بكرة هنا لعبة وكام فكرة
هنا لاقي حاجات وحاجات ماتتعدش
والعمر اللي كان بيمر دا معايا مكانش صحيح؟
والدنيا اللي عاندتني
والناس اللي فارقتني
وظروفي اللي سرقتني
طلعت ميح
علاقاتي وخلافاتي
واصحابي وزُمَلاتي
كله طلعلي ف حياتي
كدب صريح
فاكرة يوم كنت بحكيلك
امتى يا أمي راح اكبر؟
يرفرف ف السما جناحي
وأشد العزم ده واقدر
خلاص بعد اللي انا شفته
ياريت افضل كدة صغير
مفيش جايز ولا عايز أقابل خلق بتحير
قول يا وليدي اشكي وبوح
ومين ف الخلق يسمعلك
انا قلبي معاك مفتوح
وبكل وقتي هسمحلك
هحكيلك وهشكيلك عن اللي ضناني يا أمي
مجروح والهم جوايا انا بجد انحرق دمي
يا نسمة هلت من الجنة عشت فيها عمري أمان
انا مبقتش باتمنى
غير إني أعود تاني لفرح زماااان
لو داري بنار الكون
لقلت لعمري ما تكبر
ومسكت الوقت بسناني
لكن ده كله متدبر
دنيا
ما تحيي اللي مات
ولا بتعاود اللي فات
قالولنا الحياة محطات
طلعت فخ لا معبر
ومهما أشكي وأقوللك
ما تكفي الكلام كراريس
ولو رحتي مكان أحسن
فيستحسن تصحيني من الكوابيس