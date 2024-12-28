الصحة العالمية: خروج آخر مجمّع طبّي كبير شمالي غزة عن "الخدمة" إثر عملية عسكرية إسرائيلية

قالت منظمة الصحة العالمية، أن الهجوم على مستشفى كمال عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى د حسام ابو صفية إلى مركز للتحقيق.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الخطيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واعتبرتها تأتي في سياق "حرب الإبادة" والتهجير الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أحرقت مباني في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ودمرت جميع المولدات الكهربائية في المستشفى.

وطالبت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بإيجاد بديل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في شمال قطاع غزة.