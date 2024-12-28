إبداعات|| «ميس هناء»..هشام محمد يوسف - قنا

ميس هناء..

لو سمحتي.. عايز أسأل

هو ليه أحمد صاحبنا

بيقولوله يا "دومة" دايمًا

وهو يسمعهم ويزعل؟

ليه عيال من تانية أول

ياجوا يعملوا عصبجية ويضربونا؟

هو ليه مستر محمد دمه واقف

زي ما كان قال عليه أستاذ سعيد؟

يعني إيه طالب بليد؟

ليه عيال المدرسة يتلموا تمًّا

يعجنوا ف عيل جديد؟

يعني إيه صاحب أصيل؟

يعني إيه رُد الجميل ؟

هو ليه لما أبكي وأزعل ببقا وحدي؟

يعني إيه واحد وحيد!

هما ليه لو قولت إني

عايز أمسك إيد زميلتي بيضربوني؟

من يوميها بخاف أحب

كنت أسلم نية في الدنيا المطب

فهمت من وقتيها معنى

إن فيه في القلب قيد

وإن فيه في حشايا نار

وإني عيّل

بس فيه في حيطاني

شرخ أكبر م الكبار

بقيت خايف أبُص عليها تلمحني

بقت خايفة تبص عليا ف مشوفهاش

ولا بنسمع أغاني ولا بنعرف مشاعر

كنّا حابين الاندهاش

هي ليه الدنيا دنيا

هو ليه الجنة بنروحها بحساب

يعني إيه بيحطوا كل الدين

في كام صفحة ف كتاب

كنت بسمع شيخ بيخطب

كان بنبرة فرحة منه

قالنا نغلط ونرجع

ربنا فاتح بيبانه

ربنا مقفلش باب

من يومين صاحبي اشتكاني

قال بعاتبك

وقتها كان نفسي أقوله

يعني إيه كلمة "عتاب"

ميس هناء..

كل دي أفكار بتشغل بالي دايمًا

لو مجاوبتيش عليها

هلقى عقلي بيشتكي

ويزيد في حيرتي

هبكي وازعل..

وأمّا ولا حد يواسيني

هجري وأمسك إيد زميلتي