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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل سلبي بين برايتون وبرينتفورد في البوكسينج داي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة برايتون وبرينتفورد بالتعادل السلبي (0-0) في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة أداءً متكافئًا من الجانبين، حيث تبادل الفريقان الهجمات دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

 ورغم محاولات برايتون للاستفادة من عامل الأرض والجمهور، إلا أن دفاع برينتفورد كان في الموعد وأحبط جميع الفرص.

على الجانب الآخر، حاول برينتفورد تحقيق الفوز من خلال الهجمات المرتدة السريعة، لكن تألق دفاع برايتون وحارس مرماه حال دون تحقيق أي أهداف.

بهذا التعادل، يكتفي الفريقان بتقاسم النقاط في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص الحاسمة، لكنها أظهرت التزامًا تكتيكيًا كبيرًا من كلا الفريقين.

يأمل كلا الفريقين في تحسين أدائهما في الجولات القادمة لتحقيق نتائج إيجابية تدعم مراكزهما في جدول الترتيب.

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