إبداعات|| وإحنا داخلين المدافن.. خالد الشريف فرشوط (قنا)

قصيدة رثاء لصديقي عليه رحمة الله "أحمد حاتم"

متقومش من قعدتك

حدش غريب يا أحمد

دول كلهم صُحبتك

يرموا عليك السلام

يتونسوا بضحكتك

هيسلموا ويمشوا

تتعبش روحك فـ الكلام

حدش غريب يا أحمد

عبدالله ماله؟

عبدالله غطا الدمع رِمشه

فهد ومراد وصُحبتك ويااه

مصطفى ؟

مانت عارف مصطفى

طول عمره يكتم فـ الزعل جواه

يبكي ولا يبانش عليه

اطمن

ساعتين وهيتغلب حُزنه

كل الدموع تجري فـ عنيه

وأبوسحلي جالك م البلد مخصوص

قالي: غيلان الحزن لسه جعانه

يا خالد لو كان العمرده بفلوس

كان زمان أحمد معانا

عزازي مش عارف يعزي نفسه بإيه ؟

الحزن واقف بين حباب عنيه

همام ضباب الحكمة غمى عليه

قال: سبحانه خلق الموت ده ليه؟

يقصدش خالص يعترض ع الحكم

" لا يُسأل المالك عن الملكوت "

كان بيتأمل رحمته في الموت

ويقول يا خالد: شوف رحمته

" يونس حبيبه كان فـ بطن الحوت "

بنعزي روحنا في الفراق

مش فيك

ونقول " آمنا "

والحزن برضه مسيره بايش

وانت أهو.. موجود.. وبيننا

لسه اهو وسطينا عايش

صُحبة حلوة وناس تحبك

ف العزا كان كله واقف

كله ده موجود وحابك

ناس تبانلك في المواقف

زي ما تكون لسه واقف

متخفش واطمن

امسك كتابك باليمين

التعب يشفع كشوفك

كنت تعبان يصحبي لكن

كان علي عنده الأمل

يرجع يشوفك..

ملحقتش.. تودع صحابك قبل ما تسيبهم

وأنا عارف ان الحتة دي حزاك

نتلاقى بكرة ف الجنة وحاسبهم

إزاي قبل الفرح وقفوا فـ عزاك؟

بس أقولك

قبل ما تكمل

إحنا أهو جاييين نسلم

مش عاوز يصحبي أقلبها غم

بس عارف لما جينا

غبنا فترة وإتلاقينا

كان ناقصنا حتى رنك

شوفناك بخير اهو يعم

كانوا ليه قلقونا عنك؟

اعزم صحابك في الجنان ع النهر

خلي الحساب يصحبي ع النوتة

ده اللي اتدفن يا صاحبي ف صحابه !

بالذمة دي تتسمى موتة؟

واحنا داخلين المدافن

شوفت قلبي بيترعش

والخوف ماليه

والخوف ما / ليه

وعرفت ان الوداع

لازمه سلام الحبيب

قبل ما تفوته..

وفهمت إن اللى ما يكسرك لو حي

يكسرك موته..

وفهمت إن اللى ما يكسرك لو حي

راح يكسرك موته..