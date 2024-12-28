إبداعات|| يا صباح الخير.. إسراء سالم - الإسماعيلية

وطالما الجاي بإيد الله

ف أكيد ده الخير

خليك زي الشمس منور

واتفائل خير

جرب في الدنيا تعيش تفاصيل

يومك بسلام

ما هو قولت وقولنا وقالوا كلام

واهو كله علام

وهتزعل ليه.. كل اللي يضايقك

قوله سلام

هما هيختاروا ازاي تعاملهم

وأنت عليك

لا تعاتب ناس خذلوك وأذوك

وإن كانوا عنيك

والدنيا ميزان هتطب الكفة

على اللي شاريك

في شريط بيلف سنين وايام

تغلط وتعيد

وتقابل ناس حباك ومعاها

بتبقى وحيد

وتقابل ناس جنبك منظر

وقلوبها بعيد

ونصيبك جايلك متشالك

كله بمواعيد

شيء مش مسموح انك تحزن

على حاجة تروح

قلبك مش شارع هتسيب فيه

الباب مفتوح

ما هو ممكن حاجة تقدرها وتفضل

بلا روح

ف إن ربك قدر شيء اشكر

واحمد فضله

وان كان بعدك عن شيء فده

من لطفه وعدله

مع كل اللي يقابل حبك

بخداع أو زيف

خليك زي الورد بيدبل

مع كل خريف

ورياحه تعيد ترتيب الناس

حسب التصنيف

خليك بتفتح بس مع اللي تحسه

نضيف

خذلوك فقالوا الورده حياه

تتصدق بس في أولها

م إن كنت رويتها من الأول

عمرك مافي يوم هتبدلها

الوردة تعيش للي يصونها

وتموت مع كل اللي هاملها

صدق نفسك واعرف قيمتك

خليك إنسان

وإياك أن تلون جلدك

زي التعبان

وكرامتك صونها بأي تمن

يا هتبقى جبان

خليك زي البحر في هيبته

من برة جميل

واللي ميعرفش يعوم يغرق

وملكش بديل

ودليل حبك في اللي يعافر

ويسافر فيك

يا هيصنع مركبه على موجك

يايموت بايديك

وفر وجعك م الناس ماهو كله

خلاص ماضي

ف لإمتى هتفضل باصص

في النص الفاضي

لاتعادي ولا تدادي في حد

وخليك راضي

على قد ماتاخد قد ماتدي

واوعى تزيد

الناس بتقدر بس اللي بيدي

بمواعيد

لا تعوم على عومهم ولا تظلم فيهم

وتكيد

وابعد لبعيد.. سيب نفسك تايه

جوة براح

ولا تشبه حد وكون نفسك

عشان ترتاح

مش كل اللي هتتمنى وجوده

هيبقى مباح

ولا في مشكلة بتدوم منغير

ماوجعها يزول

ولا كل حزين في الدنيا بيفضل

كدة علطول

متروحش تقول للناس في وعود

ومعكش حلول

واوعاك تعمل زي اللي بيكدب

ويبرر

واوعاك تتأثر باللي يبيع

او تتضرر

مش كل الجاي عليك هتروحله

أما يقرر

خليك الطيب اللي في غضبه

مايتكرر

سامح ماهي دنيا ومعروف انها

مش سهلة

ماطالما الصحة تمام فخلاص

مش مستاهلة

حواديت الدنيا كتير متدقش

ع السهلة

خليك غالي..كمل في طريقك

خط السير

هتلاقي في ناس جنبك ووجودها معاك ده الخير

هيشاوروا عليك ويقولوا ان انت

الشخص الغير

وافرح من قلبك طول ما اليوم

بيعدي بخير

ما طالما الجاي بايد الله

فأكيد ده الخير

يا صباح الخير