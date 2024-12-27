متحدث الرياضة: 50 ألف شخص شاركوا في مارثوان "زايد الخيري"

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ماراثون زايد الخيري تحول لتظاهرة في غاية الأهمية، حيث شارك فيه كل فئات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن كل قيادات دولة الإمارات العربية الشقيقة في القاهرة شاركت في الماراثون.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الجانب الإماراتي كان حريصًا على تنظيم الماراثون في مصر، وتحويل العائد إلى الأعمال الخيرية مثل مستشفى 57357، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين تجاوز الـ50 ألف ويُقام الماراثون كل عام في مكان مختلف.

وأوضح أن شكل العاصمة الإدارية في الماراثون كان مُبهرًا للدولة المصرية وجمهورية مصر الجديدة أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا الماراثون ساهم في تعريف الشباب المصري بالعاصمة الإدارية التي تُعتبر مستقبل الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الماراثون تضمن المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من بوابة العاصمة على محور محمد بن زايد الجنوبي مرورًا بمسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وانتهاءاً عند البرج الأيقوني، ويحمل الماراثون هذا العام قيمة جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة مزدوجة.