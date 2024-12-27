إبداعات|| "قلبي كتاب مفتوح".. د. حفني محمود الحساني - قنا

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:40 م

صفحاته فى عينى

وأنا عينى دى غمضه

لمحت من بعيد ومضه

تحيكلى أنا وقلبى

تقسم لى يا غلبى

تبديها يا ليلى

وأنا ليلى صمت طويل

مزاجى أقول مواويل

تنفيس انفجار صبرى

صبرى ولد كان عال

يملك كتير أموال

جبروته صحب صمته

صمته داؤه ودواه

ولا حد بس أمعها

جرحوه تلف أمعها

دوما يصيح قهرى

بدوى ويعشق حصر

تقيل ولا لقوله هدر

و ف يوم أتى دوره

لما أتى دوره

مد ف جذوره

قام منعه حتت حجر

ولا اختشى لطول الشجر

شجر فروعه

ومن الذراع ألفين

ضئيل وبعينه

يا يا حجر

وانت تروح فيه في

صبرى ولد كان عال

صبار و جبار

أصلوا حفيد كنعال

يشرب من الشمس فرحه

يرقص بالارض طينه

قريبه خالص فرحه

وعروسته فلسطينيه

قريب يفتفت حجر

قريب تزغرت مطر

ويعود الوريث حينها

يلمع يغنى القمر

وسقفه تورم الكف

ويعود وتانى القدر

يحكى القدر ع الكف