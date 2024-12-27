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السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الاعداد الخاصة

إبداعات|| "عمري".. محمود أحمد حسين أبوزيد - الأقصر

من أعمال الفنانة
من أعمال الفنانة ريهام صالح
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فرشت الهم وجلست عَ النيل

قصيدة عمري، هبدأ وأكون

عزف لي العود أحزان مواويل

حضنّي الشِعر بضمة خوف

ما هو صعب تكون فارق عَ الجيل

ضِيّ الشمس نزل في الحرف

بينوّر لي آخر تعديل

وضمّت الحزن في ثغر البعد

تلفوني انشل، مصدومة انسَل

الفرح وهرب لبعي

أقلام الحبر هتنزف خوف

والأرض دي هتكحّ فراق

وصفحاتي لحروف شعري هتشتاق

وبرغم إنكم بتقرو شعري كتير

إحساسي بيقول إن لساني مجهول

وكلامي ده وقع في جناح الطير

بيرفرف وهو مجروح في الليل

وخيوط الوقت وقفت من عندي في يوم

وشلّني جناح العمر وحيد

اوعوا تنسوا إني في يوم

كتبت ليكم أحلى أشعار

نورها ليّا الضيّ في آخر الليل

إبداعات عمرى محمود أحمد حسين أبوزيد الأقصر الهم