إبداعات|| "الحلـــــم".. كريم الشاورى - الأقصر

الحلم يركب حصان النور
بعد اكتمال البدر
ترقص معاه الروح تزغرد فجر
قلب انتصار الصبح عند الآذان
يساوي لحظة طلوع العطر م الوردة
الحلم يزرع ف قلبي ضحكة الدراويش
يغني صوت ف البدن يغني لجل نعيش
الحلم يمشي بين عيدان الخلق
طمعان يخش ف الفضا الواسع
وقت احتضان السما لرؤية المخاليق
مدد مدد يا كل ضي رفيق
مدد مدد يا مبتلى بالصبر
يا شايل تحت جلدك حلم مسيره لفجر
سواء بيلعب ف البراح زيك
أو حتى بيعيش بين خيالك وحيد
الحلم ياخد رحلتين ف الفضا قبل ما يقيّل
تنزل وردتين م السما أرجع أنا عيّل
لآخر مدى ف الروح
نازل ومش مجروح
طالع لبطن السما ببني وطن من نور
وحلم بيت من ضل
الروح بتاخد نفس لما المقام بيطُل
تفرش ف العيون صورتي
أصير ف الحضرة قلب الكل
الحلم ليه سكته ما تخفش غير م الريح
والقلب ليه نوره ما يسكّن المجاريح
وليه منامي تقيل..!
رغم إن حلمي براح
رغم الحياة تباريح
وأنا حبتين من قمح
زرعة بطعم الفرح
وطير ف السما العالي
يقدر يداوي الجرح
وأرض تحضن عيال
وبيت وأسرة وغيط
وفارس وبنت وخيال
وموال قديم لُهْ سِيط
أنا كل دول لكن..
ف عز فرحي بكيت
على كف القدر