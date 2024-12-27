إبداعات|| "الحلـــــم".. كريم الشاورى - الأقصر

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:36 م

الحلم يركب حصان النور

بعد اكتمال البدر

ترقص معاه الروح تزغرد فجر

قلب انتصار الصبح عند الآذان

يساوي لحظة طلوع العطر م الوردة

الحلم يزرع ف قلبي ضحكة الدراويش

يغني صوت ف البدن يغني لجل نعيش

الحلم يمشي بين عيدان الخلق

طمعان يخش ف الفضا الواسع

وقت احتضان السما لرؤية المخاليق

مدد مدد يا كل ضي رفيق

مدد مدد يا مبتلى بالصبر

يا شايل تحت جلدك حلم مسيره لفجر

سواء بيلعب ف البراح زيك

أو حتى بيعيش بين خيالك وحيد

الحلم ياخد رحلتين ف الفضا قبل ما يقيّل

تنزل وردتين م السما أرجع أنا عيّل

لآخر مدى ف الروح

نازل ومش مجروح

طالع لبطن السما ببني وطن من نور

وحلم بيت من ضل

الروح بتاخد نفس لما المقام بيطُل

تفرش ف العيون صورتي

أصير ف الحضرة قلب الكل

الحلم ليه سكته ما تخفش غير م الريح

والقلب ليه نوره ما يسكّن المجاريح

وليه منامي تقيل..!

رغم إن حلمي براح

رغم الحياة تباريح

وأنا حبتين من قمح

زرعة بطعم الفرح

وطير ف السما العالي

يقدر يداوي الجرح

وأرض تحضن عيال

وبيت وأسرة وغيط

وفارس وبنت وخيال

وموال قديم لُهْ سِيط

أنا كل دول لكن..

ف عز فرحي بكيت

على كف القدر