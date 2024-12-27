إبداعات|| "وكان إنسان".. محمود جاد - الأقصر

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:37 م

وكان إنسان يحب الناس

وكان شاعر

إذا طلع الكلام منه تحسه الأرض

وكان درويش

بكلمة حب

بيوصل للسما السابعه بدون معراج

وكان أغلى، وأغنى الناس

لكن محتاج

يشوف محتاج جميل زيه يكملوا بعض

وكان بيحب طوب الأرض

وطوب الأرض بيحبه

وكان عيّل صديق ربه

يحب الخير لكل الناس

ويرحمهم

كأنه ملاك ‏ لكن منهم

يكلمهم

يعلمهم

يفهمهم معاني الحب

وكان لما النسيم بيهب

يشاور ع الشجر والنيل

‏ويجعل كفّته مَركب

‏ينادي بصوته عـ القَمَره

يجيب الليل

ويسمح للزمن بأذن

ويبعت للحبيب مراسيل

يخلى حبيبه بستنى

يغير غنوة العاشق

"خلاص سمح الزمان يا جميل "

ويفرح باللقا جدا

ويفرح قد ما بيفرح

يفرحهم

ويفرحوا بيه

يدوق كل الجمال بعنيه

‏ينظر للسما يسمع، ندا مولا

وكان لو مسّه شيء طيب

يقول الل

وكان زي السحاب صافي

إذا مطّر يجيب الخير

وكان زي الشجر بالظبط

يحبه الطير

ويسكن فيه

وكان بيحبهم برضو

وكان زيهم طاير

وكان سارح

وكان طارح في قلبه ورو

بيهدي الحب للأشياء

يلاقي كل شيء غنّى

وكان يرمي السلام ع الأرض

بإذن الله تكون جنة

وكان شاعر لابعد حد

وكان عاش

وكان من كتر ما بيعشق

إذ مسك الحديد في اديه

يدوب ويسيح

‏وكان كامل

‏كأنه مسيح

‏بيخلق مـ التراب عصافير

‏ويخلق مـ الساعات فكره

‏تجيب بكره

‏وتطرح خير

‏هنحكي كتير

ونحكي كمان

‏وكان ياما كان

‏وصلنا لآخر القصه

‏انا كان قصدي مـ الاول

‏بإني احكي

‏عن الانسان

‏اقوله بس غايب فين

‏فيرجع تاني زي زمان