نادي الفيوم الرياضى يكرم الفائزين في انتخابات الاتحادات الرياضية.. صور

كرم نادى محافظة الفيوم الرياضى مساء اليوم الجمعة ١٠ من أبناء المحافظة الفائزين فى انتخابات الاتحادات الرياضية الاخيرة، بحضور النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم الرياضى، وأعضاء مجلس ادارة النادى والمدير التنفيذى بالنادى، ولفيف من الشخصيات العامة .

كان، رئيس مجلس الادارة، قد أستقبل عدد من رؤساء الاتحادات المصرية الرياضية، من أبناء محافظة الفيوم والنواب، والأعضاء الفائزين، فى انتخابات الاتحادات الرياضية الأخيرة.

فى البداية رحب النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة، بالفائزين مشيرا ان اللقاء يأتى فى إطار من الترابط والاخوة والواجب، وان تمثيل ابناء المحافظة، فى الاتحادات الرياضية سواءً بالفوز بالرئاسة او العضوية اسعد جموع الرياضيين بالمحافظة، متمنيا ان تتضاعف الاعداد فى السنوات القادمة وان تمثل المحافظة فى كافة المحافل الرياضية والاتحادات العربية والدولية واللجنة الأولمبية.

منافسة قوية.

اضاف رئيس مجلس الإدارة ، ان الانتخابات كانت قوية والمنافسة كانت شديدة، وان التكاتف والإخلاص أثمر عن هذه نتائج ايجابية مؤكداً أن رصيد الانسان يكمن فى محبة الناس له والتعامل باخلاق اولاد البلد من شيم الرجال، وان دعم النادى للمرشحين لخوض الانتخابات كان من البداية وهو واجب اخلاقى والتزام تحتمه القيم لدعم ابناء المحافظة، واشاد بموقف الجميع ودعمهم.

سلم رئيس مجلس ادارة النادى، دروع التكريم إلى المكرمين، الدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب السابق، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد العربى، والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية العلوم الرياضة، وعضو الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، والعميد هاني حسين، رئيس الاتحاد المصرى للقوس والسهم، والكابتن مجدي عبد البديع عضو الاتحاد المصرى لالعاب القوى، والمهندس محمود خيري نائب رئيس الاتحاد المصرى للكونغو فو، والدكتور احمد جابر عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، وجوده ابو النور نائب رئيس الاتحاد المصرى للدارتس، والكابتن خليفه السيد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، والكابتن فتحي مناع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

كما تم تكريم النائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف العباسى وكيل كلية علوم الرياضة .

حضر حفل التكريم، حازم طه نائب رئيس مجلس الادارة، وأيمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، و احمد عبد الباسط امين الصندوق، والدكتور طارق السواح، وحمادة الخولى، ومروة عليوة، وإسلام جابر، واحمد على مسعود، كابتن عنتر جاد.

واكد الدكتور حمدى نور الدين أن نادى المحافظة "البيت الكبير" والداعم الاساسى لكل الرياضيين، وله مواقف مشرفة تطوق الاعناق، مشيرا إلى الدور المحوري وإلهام للمستشار محمد مصطفى ودعمه لابناء المحافظة، وجهوده المشرفة.

وأشاد جودة أبو النور باللقاء، وجهود نادى محافظة الفيوم، والدور المخلص لدعم أبناء المحافظة وتحدث عن لم الشمل، مشيرا إلى قوة المنافسة فى انتخابات الاتحادات الرياضية والصعوبة التى تواجه أبناء الأقاليم.

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