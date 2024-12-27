تاجر يقفز من الطابق الخامس هربا من الديانة في بولاق الدكرور

لقي تاجر مصرعه إثر قفزه من الطابق الخامس هربا من شخصين قام بالنصب عليهما في مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة تاجر وسط بركة من الدماء، وبعمل تبين أن المتوفي مقيم بشقة في الطابق الخامس وقام بالنصب على شخصين في مبالغ مالية وعدم ردها لهما وعند حضورهما لشقته للمطالبة بأموالهما قام بالقفز من الخامس هربا منهما، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.