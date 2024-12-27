إبداعات|| "مِدّ الطريق وابكى ونوح".. الشاذلى أبو ركبة.. الأقصر

على قلب مستنِّيك سنين

واكتب شعورك جوه منه بدمع جاف

قلب الأحبة في وقت شوقهم قال آمين

على كل شيء

من بَعد بُعد شهور عجاف

شهر وليالي وقلب منِّيك اتبَروا

ودموع وحزن وحلم واسع مات طرِي

فاكر حبيبتك

اللي حطت فيك أملها وروحها وعيونها اللي شايفينك مَلَك

وانت ببجاحتك سِبت روحها تتهلِك

وتقول كتبت جمالها شعر في دفتري

ياخي اختَشي

إن كنت فرحان مُنتشي

ابقى احكي قصتها لولادك لما ييجوا ويكبروا

واحكيلهم انك كنت شَيطان مفتري

واستنى أحكامهم عليك

وانت كنت تقدر تحبس الدمعة في عينيك

ابقى افتكر ان انت فرَّطت بسهولة وبعتها

وهي لسه بتشتري

إن سابك الحلم القديم من غير جِزا

برضه افتكر ان انت فرَّطت بسهولة وبعتها

وهي طفلة بقلبها ومحتاجة حنِّية وغِذا

ظلم الحبيب من غير عقاب زي معجزة

ما تاجيشي إلا لقلب من نسل النبي

وانت الجحود

وانت اللحود اللي تاويت جوّاك هوى

لسه في مهد شبابه لم صابه العجز

واخرة ده كله عشان تواسي قلبها

من غير مناسبة كتبت على بحر الرَّجز

سطرين بُكا

ياخي اتوٍكس

ايه ذنب ليل فارش كلامه في السطور

علشان يواسي حد منك مات عليل

ايه ذنب جفن يبات على باب العيون

يسحب دموع طالعة بحُرقة كل ليل