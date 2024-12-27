إبداعات|| "بلاد تسحر عيونك".. إسلام حجاجي حسن – الأقصر

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:12 م

بلاد تسحر عيونك

إن روحت وطوفت فيها

لقصر حواديت كتيره

من أهل حضارة سيرة

تلت آثار الكون

وتاريخ بيقولي عاش

معبد الأقصر وكرنك

وطريق سموه الكباش

كورنيش وجماله يسحر

إن مرة عليه تفوت

ف الغرب تلاقي هابو

والملكه حتشبسوت

بلون بيطير في ارضي

زوار وبتحكي عني

مفيش في الدنيا زي

ولا كيف وادي الملوك

طيبه اهلي وناسي

الكرم وده شئ اساسي

من اسنا للزينيه

رجال لو مين يعادي

في اسنا النخل عالي

إن زارهم ضيف فـ مرة

يتقال مرحب يا غالي

معبد اسنا وحضارة

وعمار لسه فـ بيبانها

مركز فن وثقافة

وتاريخ يتحاكي عنها

متلاقي زي ناسها

علم واخلاق وطيبه

رجال فـ الحرب سيفك

ولا تلقي منها غيبه

ارمنت بلادي دولة

الخير فـ الأرض خضر

وناس جدعه وأصيلة

أبداً ولا خافوا مرة

فـ الشده بيبقوا عيلة ..

أرمنت تراث حضارة

وآثار لعصور بلدها

فرعون وام موسي

يوسف واتباع في سوقها

كيلوباترا الملكه لما

عمدت فـ البير ولدها

معبد ارمنت غير

جامع العمري ودير

الحيط كانت خزينه

والخير مدفون كتير

الطود وتاريخنا شاهد

فيها اقدم معابد وكنوز في الأرض منها

دهب وفضه وقلايد

الساحه وأهل زينه

والقلب ابيض وطيب

تلقاهم ف الشدايد

لو كل الناس تسيب

الزينه رجال وهيبه

ابدا ميطاطوا رأسهم

ايدين في الحق تسند

م يخافوا غير خالقهم

البياضيه نيل ومرسي

ومراكب فيها ترسي

ناس جدعه وكريمه

وقلوب ف النار ما تخشي

القرنه وليها شهره والعالم كله جابها

معابد والآثار وفوق عاليه جبالها

الشيخ طيب وساحه نشرت لكتير علامها

لقصر كما نجم ساطع

والكل عليها شاور

تسحر كل اللي جالها

جوهر حلوه ومظاهر