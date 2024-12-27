إبداعات|| "باب موارب".. ماجد يحيى – بني سويف

مِن بين حروب الدنيا بَغزِل فكرتي
وبين خيوط الفِكره فيه مُفتاح ل نَصي
لو تهت مني افهمني قبل ما تنتقد
والمره دي هتبص ليا وتيجي صَفي
فيه كم هايل م الضحايا ما بين عيوني
وصمت مني
وحروف كتير متبعتره
وعشان عيوني اتأثرت م المجزره
فَ الكون جماده اتحط فِ لساني الكفيف
هيفيد ب إيه الحِبر من غير القلم
وسفينة من غير دمعتي
هيفيد ب ايه الورد في وجودي المُخيف
فيه باب موارب بين شقوق الليل بيضحك
وانا حضني ماسِك فيه ب ايامي اللي عدت
ملقتش جزء النور ف مشيت لبكره
ورسمت صدفه ب نار في قلبي لقيتها بردت
ف تعبت من قلة وجود دَفيان في جسمي
ولقيتني بَجري عشان أدور ع اللي ينفع
ضيعت عمري ف بَحثي عن مجهول بيسمع
ف لقيت حياة الضَلمة جوه عيوني رجعت
لميت خيوط الفكرة تاني لقيتها بعدت
و ندمت جدا ع اللي كنت بخاف عليه
خواف بيمسك خوف ف ايده و قام خفيه
ف الفكره لفت بين ايديه و اديتله ضلمه تكون هِديه
خُد مني سيف المعركة من وسط حربي
بس مَتسبنيش لوحدي الليلة ديه