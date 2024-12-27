إبداعات|| "باب موارب".. ماجد يحيى – بني سويف

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:11 م

مِن بين حروب الدنيا بَغزِل فكرتي

وبين خيوط الفِكره فيه مُفتاح ل نَصي

لو تهت مني افهمني قبل ما تنتقد

والمره دي هتبص ليا وتيجي صَفي

فيه كم هايل م الضحايا ما بين عيوني

وصمت مني

وحروف كتير متبعتره

وعشان عيوني اتأثرت م المجزره

فَ الكون جماده اتحط فِ لساني الكفيف

هيفيد ب إيه الحِبر من غير القلم

وسفينة من غير دمعتي

هيفيد ب ايه الورد في وجودي المُخيف

فيه باب موارب بين شقوق الليل بيضحك

وانا حضني ماسِك فيه ب ايامي اللي عدت

ملقتش جزء النور ف مشيت لبكره

ورسمت صدفه ب نار في قلبي لقيتها بردت

ف تعبت من قلة وجود دَفيان في جسمي

ولقيتني بَجري عشان أدور ع اللي ينفع

ضيعت عمري ف بَحثي عن مجهول بيسمع

ف لقيت حياة الضَلمة جوه عيوني رجعت

لميت خيوط الفكرة تاني لقيتها بعدت

و ندمت جدا ع اللي كنت بخاف عليه

خواف بيمسك خوف ف ايده و قام خفيه

ف الفكره لفت بين ايديه و اديتله ضلمه تكون هِديه

خُد مني سيف المعركة من وسط حربي

بس مَتسبنيش لوحدي الليلة ديه