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الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الاعداد الخاصة

إبداعات|| "كــــــان".. محمد موسى- بورسعيد

اللوحات للفنان خالد
اللوحات للفنان خالد العجيزي
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بيتحدى الزمن والعيشة

كان

بيتحدى الوجع والخوف

كان

بيتلوى زي لاي الشيشة

بس مين هيمد عينه يشوف

لما زاد الضغط

شال الفيشة

اضطراب

مش بس ست حروف

خلى قلبه يخف

خُف الريشة

خلى دمه يخف

خف وعام

وانتصر على قسوة الايام

مات

في التلاتينات من عمره

وقبلها مات

في العشرينات

مات في التسعينات من القرن اللي عدى

ومات في أول الالفينات

مات م الزعل

او م المعافرة

او م السهر

او من جميع الحاجات

كلها احتمالات

وارد حدوثها

الانسانيه اللي انت بتدوسها

وانت بتحاول تكون انسان

وانت بتحاول تكون

وانت بتحاول

وانت

بتموت

بتبقى ميت ميت في جميع الحالات

إبداعات كان محمد موسى الزمن الخوف