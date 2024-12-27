إبداعات|| "كــــــان".. محمد موسى- بورسعيد

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 11:12 م

بيتحدى الزمن والعيشة

كان

بيتحدى الوجع والخوف

كان

بيتلوى زي لاي الشيشة

بس مين هيمد عينه يشوف

لما زاد الضغط

شال الفيشة

اضطراب

مش بس ست حروف

خلى قلبه يخف

خُف الريشة

خلى دمه يخف

خف وعام

وانتصر على قسوة الايام

مات

في التلاتينات من عمره

وقبلها مات

في العشرينات

مات في التسعينات من القرن اللي عدى

ومات في أول الالفينات

مات م الزعل

او م المعافرة

او م السهر

او من جميع الحاجات

كلها احتمالات

وارد حدوثها

الانسانيه اللي انت بتدوسها

وانت بتحاول تكون انسان

وانت بتحاول تكون

وانت بتحاول

وانت

بتموت

بتبقى ميت ميت في جميع الحالات