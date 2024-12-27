مسؤول إسرائيلي: الحوثيون أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما كنا نتصور

قال مسؤول إسرائيلي إن معركة إسرائيل ضد جماعة الحوثي في اليمن قد تكون أكثر صعوبة مما كان يعتقد في السابق.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة، إن إحدى الصعوبات الرئيسية هي أن الحوثيين "أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما يتصوره الكثيرون،" مشددا على أنه لا ينبغي "التقليل من شأن" جماعة الحوثي.

وأدعي أنه بفضل دعم إيران، تمكن الحوثيون من اتخاذ "خطوات عملية" في متابعة أيديولوجيتهم التي تدعو إلى تدمير إسرائيل.

وقال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل جوزانسكي، في تصريحات نشرتها الصحيفة، "الحوثيون يريدون حرب استنزاف ضد إسرائيل، لمواصلة إطلاق النار حتى يتمكنوا من القول نحن المقاومة الحقيقية ".

وأوضح جوزانسكي أن جزء من خطة الحوثيين يعتمد على اقتصاديات بسيطة، حيث أن إطلاق الحوثيين لطائرات بدون طيار (مسيرات) وصواريخ يكلف بضعة آلاف من الدولارات فقط، في حين اعتراض إسرائيل لتلك المسيرات والصواريخ يكلف عشرات الآلاف من الدولارات.

وقال داني أورباخ، مؤرخ عسكري في الجامعة العبرية في القدس، أن جماعة الحوثي تقع على بعد أكثر من ألف ميل في تضاريس جبلية، ويحيط بها مدنيون وبنية تحتية قليلة جدا، ما يخلق تحديات فريدة لرد إسرائيل عليها.