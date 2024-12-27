«حتى لا تموت الأحلام»| التشكيليون الشباب يرسمون حكايات المستقبل

لأن الإبداع الشبابى هو نبض المستقبل وروح التجديد، حرصنا فى هذا العدد على الاحتفاء بالمواهب الصاعدة فى عالم الفن التشكيلي. اخترنا مجموعة مميزة من أعمال هؤلاء المبدعين الشباب لتكون رفيقة للإبداع المنشور، حيث تروى كل لوحة قصة طموح وشغف يتجسد فى ألوانها وتفاصيلها. فى السطور التالية، نأخذكم فى رحلة للتعرف على هؤلاء الفنانين الذين يشكلون ملامح الغد بفرشاتهم وإبداعاتهم.

ريهام صالح.. منحوتاتها تُزيّن المعارض.. وتُحصد الجوائز

الفنانة ريهام صالح، خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية قسم النحت شعبة النحت العام، دفعة ٢٠١٨، حاصلة على الماجستير. شاركت فى معارض فنية عديدة منها: معرض (أول مرة) فى مكتبة الإسكندرية فى دورته الخامسة عشرة عام ٢٠٢١، ومعرض أجندة الدورة الخامسة عشرة بمكتبة الإسكندرية عام ٢٠٢٢، ومعرض أجندة الدورة السادسة عشرة ٢٠٢٣، والمعرض الثانى للفنون البصرية بالجامعه المصريه اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كما شاركت فى مهرجان ضى للشباب الرابع، وصالون الشباب الدورة ٣٣ . وشاركت ريهام صالح أيضا فى مسابقة جوائز إحدى الشركات لفن النحت وحصلت على الجائزة الثالثة، وصالون الشباب فى دورته ٣٥ وحصلت على جائزة الصالون فى مجال النحت.

هاجر طلعت.. تبدع بالخامات المتنوعة.. وتتصدر دفعتها

هاجر طلعت محمد.. فنانة من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بولاية بنسلفانيا، عام ٢٠٠٣، وخريجة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية قسم نحت الدفعة الثالثه بتقدير امتياز السنة الأولى والثانية، كما حصلت على المركز الأول لهذه السنوات.

وتقول هاجر: "أهلى ووالدتى بالأخص شجعونى على الفن منذ الصغر فأسرتى أسرة فنية" وتضيف: "أعشق الفن المعاصر وزيارة المتاحف، وأحب العمل بالخامات المتنوعة خاصة الخشب، وأرى نفسى فنانة لبقية حياتي".

رنيم قناوى.. طالبة النحت أبدعت بفضل تفوقها الفنى

تقول رنيم على محمد قناوي، الطالبة بالسنة الرابعة بكلية الفنون الجميلة: "هواياتى منذ الصغر الرسم والتلوين والاشتراك بالورش الفنية مثل: الموزايك والكولاج وصنع الحلى بالخرز والنحاس والحرق على الجلد". وأضافت: "تطوعت فى مكتبة الاسكندرية فى البرنامج الصيفى لمدة عامين، اخترت قسم النحت وشعبة النحت العام.. والتقديرات التى حصلت عليها خلال السنوات جيد جداً مرتفع وامتياز، وحصلت على المركز الثانى على الدفعة فى السنة الماضية".

صابر عيسى.. فنان يمزج بين الفحم والاكريليلك فى أعماله الفنية

صابر عيسى.. فنان تشكيلى ومعيد بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة المنصورة، من مواليد الغربية ١٩٩٨، يهتم فى أعماله بالمزج بين الفحم والاكريليلك، شارك فى العديد من المعارض والفعاليات الفنية أهمها: معرض صالون الشباب الدورة ٣٤ -٢٠٢٤، جائزة فاروق حسنى للفنون ٢٠٢٤، أجندة ٢٠٢٢، ٢٠ عام من الإبداع ٢٠٢٠، ضى ما بعد الكورونا ٢٠٢٠، شباب التشكيليين بدار الأوبرا ٢٠٢٠، مراكب البرلس ٢٠١٩ بجاليرى آزاد، صالون أبيض وأسود ٢٠٢٠، معرض فنانى الغد بأكاديمية الفنون ٢٠١٩، إشراقات فنية بقصر الأمير طاز ٢٠١٩، رؤى بمتحف الفنون الجميلة ٢٠١٨، مسابقة نوار للرسم ٢٠١٧، معرض خطوة أولى بكلية الفنون الجميلة ٢-٣

كما شارك في ملتقى البرلس ٢٠٢٠، وملتقى فنون شباب العالم بالغردقة ٢٠٢٢، وكرنڤال الغردقة الدولى للفنون ٢٠٢٢، وملتقى يوم السياحة العالمى بمرسى علم ٢٠٢٣.

وحاز على العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى بمسابقة إبداع مجال التصوير الزيتي، الجائزة الثالثة مسابقة الأفيش، اقتناء وزارة الشباب والرياضة، اقتناءات خارج وداخل مصر.

أميرة سعد.. تشكيلية تمزج الطبيعة والإنسان فى لوحاتها

الفنانة التشكيلية أميرة سعد، حاصلة على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون الجميلة، تخصص جرافيك.. تستوحى إبداعاتها من البيئة الطبيعية المحيطة بها، حيث تتميز بتقديم أشكال تجديدية تعكس مفاهيم الحداثة مع الحفاظ على أصالة العناصر، وتتأثر أعمالها بملامح المجتمع الجبلى الساحلى الذى تنتمى إليه فى مطروح.

شاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية، من بينها معرضها الشخصى "كن متصل.. وصل منقطع" والمعرض العام فى دورته الـ٤٤. حصلت على العديد من الجوائز، منها جوائز صالون الشباب فى أعوام متفرقة، والجائزة الكبرى بمسابقة الطلائع بجمعية محبى الفنون.

تركز أميرة فى أعمالها على استخدام الورق اليدوى والألوان المستوحاة من الطبيعة، مما يمنح إبداعاتها شفافية وهدوءًا بصريًا. تهتم بالمساحات اللونية التى تعبر عن الطبيعة والإنسان، وتعمل على إيصال رؤيتها الفنية والفكرية بأسلوب تعبير مميز.

خالد العجيزى.. فنان التصوير الزيتى يتألق فى معارض محلية ودولية

خالد العجيزي، فنان من مواليد المنصورة ١٩٩٧، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي، وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين، شارك بالعديد من المعارض الجماعية منها، معرض الخطوة الاولى ٢٫٣٫٤، ومعرض رؤى بمتحف المنصورة القومى ٢٠١٧، ومسابقة الفنون الأولى والثالثة بجامعة بدر، وبينالى أوستراكا الدولى ٢٠١٨، وملتقى البرلس الدولى الخامس ٢٠١٩، ومعرض شباب الغد بأكاديمية الفنون ٢٠١٩، ومعرض شباب التشكيليين بدار الأوبرا، وصالون القاهرة ٢٠٢٠ بالغردقة، ومهرجان ضى للشباب العربى ٢٠٢٠، وشارك فى TAM gallery، ومهرجان إبداع ٨ بوزارة الشباب والرياضة، كما شارك فى سمبوزيوم الأقصر الدولى للتصوير ٢٠٢١، ومعرض فردى بعنوان (مراحل) بمتحف محمود مختار ٢٠٢٢، وفى Art Awards مسابقة الفنان فاروق حسنى ٢٠٢٣، وفى معرض فرسان ضى للحائزين على جوائز المهرجان ٢٠٢٣.

وحصل على العديد من الجوائز منها، الجائزة الأولى فى مسابقة نوار للرسم ٢٠١٧، والجائزة التشجيعية فى مسابقة الفن الأولى بجامعة بدر ٢٠١٧، والجائزة التشجيعية فى بينالى أوستراكا ٢٠١٨، والجائزة الأولى فى مسابقة الفن الثالثة فى التصوير الزيتى بإحدى الجامعات ٢٠١٩، والجائزة الأولى فى مهرجان إبداع ٨ مجال الرسم ٢٠٢٠، والجائزة الأولى فى مسابقة Egy talent للفنون ٢٠٢٠، ومقتنيات شخصية فى مصر والسعودية وبولندا، وجائزة التصوير فى مهرجان ضى الرابع ٢٠٢٢، واقتناء صندوق التنمية الثقافية ٢٠٢١، واقتناء متحف الفن الحديث ٢٠٢٢ .

ريم طلعت.. تجسد دور المرأة والطفل فى المجتمع من خلال التصوير

ريم طلعت فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية شابة، خريجة المعهد العالى للموسيقى العربية، وشاركت فى العديد من المعارض، منها معرض فرح، ومعرض الساقية، ومعرض بين الأساطير، ومعرض الواقع فى قصر البارون، والمعرض العام. تقول ريم إنها تهتم فى موهبتها بدور المرأة والطفل فى المجتمع، فهما من أولويات اهتماماتها.

سهام على.. تمزج بين التصوير والحلى بإبداع مستوحى من التراث

سهام علي.. فنانة تشكيلية ومصممة الحلى المصرية، تخرجت من أكاديمية الفنون قسم الفنون التشكيلية، وحاصلة على ماجستير فى الفنون التشكيلية الشعبية، وتعمل اخصائى فنون تشكيلية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بوزارة الثقافة المصرية.. بدايتها كانت كفنانة تشكيلية فى مجال painting، واقتحمت مجال الحلى فى عام ٢٠٢٠، تستلهم أعمالها من التراث، فاستطاعت بحنكة مبدعة أن تمزج بين فن التصوير والحُلي، وتستخدم ألوان اكرايليك، سوفت باستل، ألوان مائية، كولاج، أما بالنسبة للحلي، فتستخدم النحاس الأصفر والنحاس الأحمر. شاركت فى معارض فنية عديدة، فردية وجماعية.