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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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إبداع|| "هذا الشاب ذو النظارة".. شيرين زين الدين

اللوحات للفنانة أميرة
اللوحات للفنانة أميرة سعد
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هذا الشاب ذو النظارة

أعجبنى هذا الشاب ذو النظارة

لم أرَ فى حياتى فتى بعينين جميلتين مثله

تسبَّبَت عدساته الدقيقة فى ضعف نظرى

كلما نظرت داخلهما يتفتّت كل ما حولي

كأنه صار من الماضي

وكأنه يشتت انتباهى عن نظرة حماتى المستقبلية

ويسرقنى داخل حلم بيدٍ ناعمة

لأدرك أنه ليس جميلًا مثلما ظننت

وأنى رأيته كذلك لأننى كنت نائمة

وأن ظهور طيف حماتى فى الحلم فأل سيئ

يخبرنى أن أبتعد عنه أو أقترب وأفقد بصرى

وأنسى عينيه الجميلتين إلى الأبد

ما دامت حماتى متمسِّكة بالحياة

ما هذا الحلم العجيب؟! وما شأنى أنا بهذا الشاب؟!

وأنا ذات الحظ السيئ

التى لم تحظَ يوماً بامتلاك الولد

حتى فى لعبة الكوتشينة

كان حظى سيئًا جدًا فى اللعِب

وكى لا يَخجَل قلبى أو يُحزِنه أحد

ربطته داخلى ووضعته فى علبة هدايا

ولمْ أتركه يُعَجب بأى ولد

لأقدِّمه لهذا العجوز الوسيم

الذى "قلبه بَلْسَم وكلامه مَرهَم وحضنه كما الكْريم"

انظروا كيف هرع ليُجرى كشف نظر

وأَحضَرَ "دستة" نظارات بكل الألوان رغم أن نظره سليم

فقط لأنه رآنى أنظر إلى الشاب ذى النظارة فى الحلم.

إبداع الشاب ذو النظارة شيرين زين الدين عينين جميلتين