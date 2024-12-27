الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسس ورئيس الحزب الحاكم في جورجيا

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على بيدزينا إيفانيشفيلي، مؤسس ورئيس حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم في جورجيا، بتهمة تقويض المستقبل الديمقراطي والأطلسي لجورجيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة - إن "إيفانيشفيلي وحزبه أسهما في تآكل المؤسسات الديمقراطية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقليص الحريات الأساسية في البلاد. كما عرقلوا تطلعات جورجيا نحو الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية والأطلسية، وهو المسار الذي يريده غالبية الشعب الجورجي وينص عليه الدستور".

وأدان بلينكن بشدة أفعال حزب "الحلم الجورجي" تحت قيادة إيفانيشفيلي، بما في ذلك قمع المواطنين الجورجيين، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين، والشخصيات المعارضة باستخدام العنف، بحسب البيان.

وأكدت الولايات المتحدة، وفقًا للبيان، التزامها بمحاسبة كل من يعمل على تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان في جورجيا.