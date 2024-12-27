"الرجاء لا يُخَيِبْ".. الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح عام يوبيل الرجاء بالكنيسة الكاثوليكية

احتفل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر،مساء اليوم، بافتتاح عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، الذي يأتي تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ"، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

شارك في القداس الاحتفالي عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، يمثلون اعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

كما شارك عدد كبير من الآباء الكهنة، ورؤساء ورئيسات مختلف الجماعات الرهبانية بمصر الرجالية والنسائية، وأعضائها، من مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء رعايا عدة، والشمامسة الإكليريكيون.

أقيم القداس الإلهي، حسب الطقس القبطي الكاثوليكي، بمشاركة جميع الآباء المطارنة، كما تضمن القداس عددًا من الترانيم المتنوعة، قدمها كورال المطرانية اللاتينية، وكورال "سان جوزيف"، بقيادة الأب بطرس دانيال، والمايسترو ماجدولين ميشيل.

في كلمة العظة، أوضح الأب البطريرك مفهوم اليوبيل، والسنة اليوبيلية، مشيرًا إلى مفهوم اليوبيل في الكتاب المقدس، كما شرح غبطته آليات تحديد الكنيسة الجامعة، والسلطات الكنسية للسنة اليوبيلية.

واستعرض تاريخ اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية على مر العصور، معطيًا نبذة تعريفية عن تصميم عام يوبيل الرجاء "الرجاء لا يُخَيِبْ".

اختتم القداس الإلهي الاحتفالي بتلاوة صلاة يوبيل الرجاء، ثم أرسل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، جميع الحاضرين، حتى يكونوا علامة، وسببًا للرجاء لمن حولهم.

يذكر أن الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، ستحتفل في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، بافتتاح عام يوبيل الرجاء .