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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع الروسية: دبابات"تي-80" تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه

القوات الروسية
القوات الروسية
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قامت أطقم دبابات "تى -80 بى فى إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات الأوكرانية فى مقاطعة زابوروجيه.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلى الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.

وفى وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات فى منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة فى العدة والعتاد.

دبابات تى -80 بى فى إم زابوروجيه الدفاع الروسية