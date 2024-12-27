قامت أطقم دبابات "تى -80 بى فى إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات الأوكرانية فى مقاطعة زابوروجيه.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلى الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.

وفى وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات فى منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة فى العدة والعتاد.