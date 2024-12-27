بعد الانتصار على كورونا…مصر جاهزة للتصدى للأوبئة ..الصحة العالمية : تشجيع الدول والمؤسسات على تطوير خطط طوارئ وبناء أنظمة صحية قوية..حمد السايس : الاستثمار في الوقاية أفضل وسيلة للمواجهة

27 ديسمبر اليوم العالمي للتأهب للأوبئة من كل عام يعد مناسبة عالمية هامة لتسليط الضوء على أهمية الاستعداد لمواجهة الأوبئة المستقبلية ، فبعد انتصار مصر على وباء كورونا وفي ظل العولمة المتسارعة وزيادة الترابط بين المجتمعات، أصبحت الأوبئة تهديدًا عالميًا يتطلب استجابة عالمية منسقة.

أهداف اليوم العالمي للتأهب للأوبئة



من جانبه قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر :يهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي العام بتسليط الضوء على أهمية الاستعداد لمواجهة الأوبئة وكيفية حماية النفس والأسرة والمجتمع، وبناء القدرات من خلال تشجيع الدول والمؤسسات على تطوير خطط طوارئ وبناء أنظمة صحية قوية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية لمواجهة التهديدات المشتركة .

وأكد عابد لـ"البوابة نيوز": جاهزية مصر للتصدى للأوبئة فى المستقبل بانتصارها على وباء كورونا فى السنوات الاربع السابقة وقضائها على فيروس الكبد الوبائى من خلال المبدرات الصحية النشطة والقوافل الطبية المجانية المتحركة فى ربوع مصر فى سابقة تحسب لمصر صحيا

أهمية الاستعداد لمواجهة الأوبئة

واضاف : أثبتت جائحة كوفيد-19 أهمية الاستعداد لمواجهة الأوبئة، فقد كشفت عن نقاط الضعف في أنظمة الصحة العالمية وأظهرت الحاجة إلى الاستثمار في البحث والتطوير، وبناء أنظمة مراقبة مبكرة، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة.

توصيات

وأوصى عابد الدول الاعضاء بمنظمة الصحة العالمية بالتأهب للأوبئة :وقال اوصيكم باتخاذ تلك الخطوات للتأهب للأوبئة فى المستقبل : زيادة الاستثمار في الصحة العامة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطني، وبناء أنظمة مراقبة مبكرة فعالة للكشف المبكر عن تفشي الأمراض وتتبعها، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استجابات مشتركة للأوبئة، وتوعية المجتمع بأهمية الوقاية من الأمراض واتباع العادات الصحية السليمة، وتطوير الأبحاث لتطوير لقاحات وعلاجات جديدة للأمراض المعدية

وأكد أن اليوم العالمي يعد فرصة للتأهب للأوبئة لتجديد العزم على بناء عالم أكثر صحة وأمانًا. من خلال العمل معًا، يمكننا حماية أنفسنا وأجيال المستقبل من تهديدات الأوبئة.



الخبراء



وأكد الدكتور أحمد السايس استشارى طب عام كلية الاسكندرية : أهمية الاستثمار في الوقاية كأفضل وسيلة لمواجهة الأوبئة وخاصة بعد انتصار المصريين على وباء كورونا

وشدد السايس لـ"البوابة نيوز" على ضرورة توفير التمويل الكافي للأنظمة الصحية، وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وتشجيع العادات الصحية السليمة. مؤكدا أن بناء مجتمعات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات هو أمر حيوي لمواجهة التحديات المستقبلية.



فى ذات السياق أشار الدكتور طارق ماجد السقطي أستاذ و رئيس قسم الباطنة العامة و الجهاز الهضمي والمناظير والكبد - جامعة عين شمس إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة موضحا ان مصر رائدة فى هذا المجال بعد تميزها بانتصارها على وباء كورونا

وأكد السقطى لـ"البوابة نيوز " ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الدول، وتطوير لقاحات وعلاجات جديدة للأمراض المعدية.

واوضح أن بناء بنية تحتية قوية للصحة العامة هو أمر أساسي للحد من انتشار الأمراض.



