خالد النبوي يستقبل العام الجديد بمسلسل "سراب"

يستقبل النجم خالد النبوي العام الجديد بمسلسل “سراب” المقرر أن يبدأ عرضه في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات ، ويجسد فيه النبوي فيه دور شخص يدعى طارق حسيب .

مسلسل "سراب" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وبطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود .

يشار الى أن الفنان خالد النبوي كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة ، وشارك في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز .