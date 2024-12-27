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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد النبوي يستقبل العام الجديد بمسلسل "سراب"

خالد النبوي
خالد النبوي
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يستقبل النجم خالد النبوي العام الجديد بمسلسل “سراب” المقرر أن يبدأ عرضه  في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات ، ويجسد فيه النبوي فيه دور شخص يدعى طارق حسيب .

مسلسل "سراب" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وبطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود .

يشار الى أن الفنان خالد النبوي كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة ، وشارك في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز .

خالد النبوي سراب الفنان خالد النبوى