مفتي الجمهورية يشارك في صالون “التسامح والمحبة” بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأحد

ينظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام ، صالونه الثقافي بعنوان "نهاية عام وبداية عام : التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، وذلك بعد غد الأحد ، الساعة ٦ مساءً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ومن المقرر ان يشارك باللقاء الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويدير الصالون الكاتب هاني لبيب.

يهدف الصالون إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح والمحبة كأسس لبناء مجتمع متماسك ومتقدم، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وتأكيد دور القيم الإنسانية في تحقيق التنمية الشاملة، و ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمع، والتأكيد على القيم الأخلاقية في بناء مجتمع قوي ومستدام.

يشار إلى إن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينظم شهريا صالون ثقافي في الأحد الأخير من كل شهر ، كما ينظم ندوة كاتب وكتاب الأحد الثاني من كل شهر ، ويشرف عليه ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم ، بجانب أنشطته الثقافية الأخرى والندوات والمؤتمرات حيث يسعى المركز من خلال أنشطته المتنوعة إلى تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي والمجتمعي في مختلف القضايا الوطنية والقومية.