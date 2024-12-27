حصاد 2024.. أبرز أزمات نجوم الطرب خلف القضبان

شهد عام 2024، الكثير من الأحداث داخل الوسط الفني، وعلى مستوى نجوم الطرب والغناء، كانت هناك الكثير من الأزمات لأهل الغناء خلال العام، وصلت إلى حد المحاكمات والحبس، ونرصد لكم أبرز أسماء نجوم الطرب في قبضة الأمن..



حمو بيكا

أحدث أزمات وسط الطرب والغناء، مؤدي المهرجانات حمو بيكا والذي تم إخلاء سبيله اليوم وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده.



بدأت الواقعة بعدما تمكنت دورية أمنية بمنطقة الزمالك من القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك لتهربه من عدة أحكام صادره ضده، وتم اقتياده الي قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لتنفيذ الأحكام الصادره ضده.



سعد الصغير



تم الحكم بحبس المطرب سعد الصغير، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدره، وذلك أثناء عودته من الخارج، تم النطق بالحكم بحبس المطرب سعد الصغير ثلاث سنوات.



عصام صاصا



واجه المطرب عصام صاصا الحكم 6 أشهر، بعد أن صدم صاصا بسيارته أحد الماره، وتوفي الاخير على إثرها، ليتم القبض على المطرب عصام صاصا، وتصالح مع أسرة المتوفي.



إلى جانب قبول الاستئناف المقدم منه ومن شقيقه على الحكم الصادر ضد الاثنين بالحبس سنه، عن تهمة تزوير توكيل بالشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.



حسن شاكوش



في بداية العام، تم استدعاء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على خلفية مشاجرة في ملهى ليلي، وتم التصالح بين جميع الأطراف.