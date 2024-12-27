جوائز جلوب سوكر 2024.. سيطرة دولية وغياب مصري .. النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم..ريال مدريد يتفوق بفضل أداءه المميز..الأهلى ومحمد صلاح خارج القائمة

أقيمت النسخة الخامسة عشرة من حفل جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024 في مدينة دبي، الإمارات، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة أبرز نجوم الكرة العالمية والإقليمية.

شهد الحفل تكريم الفائزين في فئات مختلفة، حيث تم الاحتفاء بأفضل اللاعبين، المدربين، والأندية على مستوى العالم.

أبرز الجوائز والفائزين

أفضل لاعب في العالم: توج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالجائزة بعد أدائه المميز خلال الموسم. كما حصل أيضًا على جائزة أفضل مهاجم في العالم.

أفضل مدرب في العالم: نال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، هذا اللقب تقديرًا لقيادته الفريق لتحقيق النجاحات.

أفضل نادٍ في العالم: حصل ريال مدريد على الجائزة بفضل استمراريته في تقديم أداء مميز على الساحة المحلية والدولية.

أفضل لاعب خط وسط: توج الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بالجائزة بعد موسم استثنائي.

أفضل لاعب شاب: حصل الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، على الجائزة كأفضل لاعب ناشئ.

أفضل حارس مرمي : توج كورتوا ، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل حارس مرمي

أفضل لاعبة في العالم: توجت الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، بعد أدائها البارز مع فريقها. كما حصل برشلونة للسيدات على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

الجوائز الإقليمية

كريستيانو رونالدو

أفضل لاعب في الشرق الأوسط: حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الجائزة، إضافة إلى جائزة هداف كل العصور.

أفضل نادٍ في الشرق الأوسط: توج العين الإماراتي بالجائزة تقديرا لإنجازاته الإقليمية.

أفضل مدرب في الشرق الأوسط: نال البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، هذا اللقب.

جوائز خاصة

حصل نادي أوليمبياكوس على جائزة أكثر نادٍ مُلهم، بفضل إسهاماته في دعم المجتمعات الرياضية.

على الرغم من التواجد البارز للكرة العربية في الجوائز، شهدت النسخة الـ15 من جلوب سوكر غيابًا لافتًا للكرة المصرية عن منصات التتويج.

لم يتم اختيار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وأحد أبرز اللاعبين المصريين، ضمن قائمة الفائزين.

كما غاب النادي الأهلي، الذي يعد من أنجح الأندية في القارة الإفريقية، عن الجوائز هذا العام. هذا الغياب أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه الكرة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية.

شهد الحفل احتفاءً واسعًا بالإنجازات الكروية، مما يعكس أهمية جلوب سوكر كمنصة عالمية لتكريم المتميزين في كرة القدم. النسخة الـ15 أكدت على استمرار البطولة في الاحتفاء بالمواهب العالمية والإقليمية، مع تسليط الضوء على القيم الرياضية والإنجازات الفردية والجماعية