خبير: جيش الاحتلال نفذ مجازر ولم يلتزم بخطوط الاشتباك

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجازر في غزة ولم يلتزم بخطوط الاشتباك، مشددًا على أن ما يفعله الاحتلال في غزة جريمة حرب لم تشهدها الإنسانية من قبل.

وأضاف سنجر في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في كل محاولة لقتل أحد عناصر حركة حماس كان يضحي بأن يقتل أكثر من 100 مواطن من النساء والأطفال، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية».

وتابع، أن ما ذكره التقرير جريمة حرب واضحة، مشددًا على أن دولة الاحتلال لا يمكنها أن تواجه العالم أو الصوت الحر الذي يخرج انتقادا لهذه الإدارة التي صمتت على كل مجازر وجرائم الحرب.

وذكر، أنّ فتح التحقيقات مع عائلة نتنياهو يؤكد أن المعاد قد حان لغروب نتنياهو بكل أفكاره وحربه واستهداف المواطنين الأبرياء في غزة نساءً وأطفالا والتجويع الدائم والاعتداء على مستشفى كمال عدوان وغيرها من الجرائم.