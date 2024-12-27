محافظ البحيرة تكشف موعد إعلان حركة رؤساء القرى

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، حركة تنقلات موسعة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن وذلك من أجل تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمجتمع، وتأتي هذه التعديلات استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يساهم في تعزيز قدرات المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم بخطوات أكثر فعالية، ضمن استراتيجية المحافظة لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الأداء الميداني.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل المحلي من خلال تبني تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز قدرات القيادات التنفيذية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

موعد إعلان حركة رؤساء القري

وأعلنت محافظ البحيرة، إنه سيتم اعتماد حركة نواب رؤساء المدن وأيضا رؤساء القرى، الأسبوع القادم من أجل تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنمية المحلية، لتعزيز الكفاءة وتطبيق معايير الجودة والشفافية في العمل الإداري، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، والالتزام الكامل بخدمة المواطنين، والتفاعل مع متطلباتهم، والسعي لتحقيق رضاهم من خلال سرعة إنجاز المهام والعمل بروح الفريق الواحد.

حركة رؤساء المدن في البحيرة

شملت تلك الحركة والتغييرات تكليف كل من الآتي أسمائهم: