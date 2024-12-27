الكشف الطبي بالمجان على 1611 مواطنا في دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا حول أبرز نتائج القافلة الطبية المجانية بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ ، والتي رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث تردد عليها ١٦١١ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

فيما وقد ذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أنه تم تحويل عدد ٦ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و استصدار قرار علاج على نفقة الدولة حالتين ، و أيضًا إجراء ٤٧٧ تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٤٨ حالة بالأشعة و ٤٨ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على فحص ١٨٩حالة ضمن مبادرة " افحص و اطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١١ ندوة للتثقيف الصحى حضرها ١٦٠مواطن.

هذا ويشار إلى أن القافلة جاءت فى إطار التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان ، و المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وتضمنت قافلة جمصة شرق عدد ١٠ عيادات متنقلة باجمالى ٨ تخصصات طبية ، علاوة على وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما فاجأ الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفى الامراض الجلدية و التناسلية بمرور لمتابعة سير العمل بالمستشفى و انتظام العاملين مع بداية الموعد الرسمي للعمل بالمستشفى، و ذلك في حضور الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة و الدكتورة اميرة مطاوع مديرة المستشفى .

حيث قام وكيل وزارة الصحة في دمياط بمتابعة تواجد الاطقم الطبية بأماكن العمل و بدء تقديم الخدمات للمواطنين و متابعة نظام سير العمل لمنع وجود تكدسات و سرعه تقديم الخدمات .

و اثناء جولته بالمستشفى تفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط البدروم الخاص بالمستشفى حيث وجد تسريب من نظام الصرف الصحي.

كما وجه بدران باصلاح التسريب على الفور و كذلك عزل البدروم الخاص بالمستشفى لحماية المبنى و الحفاظ على الموارد.