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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 12 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن 3 فلسطينيين استشهدوا على الأقل، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت أن 6 فلسطينيين آخرين استشهدوا وأصيب عدد آخر، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي حي الصبرة بمدينة غزة، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، إثر قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهم، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران أسلحتها صوب المواطنين ومنازلهم شمال عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع، وقصف للمرة الثالثة بلدة بيت حانون بسلسلة غارات، وسط انقطاع الاتصال مع أهالي المنطقة.

وفي وقت لاحق، أوضحت الوكالة أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم في منطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أكدت في وقت سابق اليوم أن 26 فلسطينيا على الأقل استشهدوا جراء قصف إسرائيلي لعدة في مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

غزة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين استشهدا مخيم الشاطئ