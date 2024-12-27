اعتقال مسؤول أمني بارز في دمشق ضمن حملة لملاحقة "بقايا نظام الأسد"

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على رياض حسن، الذي كان يشغل منصب "مسؤول الأمن السياسي" في دمشق خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولم تقدم الإدارة تفاصيل إضافية حول ظروف الاعتقال.

ويأتي هذا الإعلان في سياق حملة أمنية واسعة النطاق أطلقتها الإدارة، تستهدف مناطق مختلفة في سوريا، بهدف ملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد"، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وأكدت الإدارة في بيان لها أن هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".

وشنت السلطات السورية الجديدة حملات مماثلة في مناطق متعددة، بما في ذلك منطقة الساحل غربي البلاد، التي تعتبر معقلًا للطائفة العلوية.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الجديدة في سوريا، في سعيها لترسيخ سلطتها وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.