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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس ونقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

حادث سير
حادث سير
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لقي 3اشخاص مصرعهم فيما أصيب 12اخرين اثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي 

وتوجه  الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ الى مركز مغاغة لمتابعة تداعيات الحادث
كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل مقطورة على الطريق الصحراوي الغربى اعلى نفق قرية برطباط بالقرب من مدخل مدينة مغاغة. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .
من داخل مستشفى مغاغة المركزى ، أكد نائب المحافظ تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والاسعافات اللازمة لجميع المصابين ، وتم خروج 6 مصابين وتحويل مصابين اثنين لمستشفى الجامعة  وجار تلقى 4 مصابين  للعلاج مشيراً إلى  ان حالتهم جميعا مستقرة، وان جثامين المتوفين الثلاثة سيتم تسليمها لذويهم عقب انهاء الاجراءات القانونية اللازمة .
من جانبه، اكد هانى الجويلى رئيس مركز مغاغة اعادة حركة سير المركبات إلى طبيعتها  بالطريق الصحراوى الغربى بعد ازالة الاثار الناجمة عن الحادث ونقل السيارتين المتصادمتين لإخلاء الطريق .

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