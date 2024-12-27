حصد لقب أفضل سلعة.. الكاكاو يتفوق على البيتكوين 2024

منحت وكالة "بلومبرغ" الكاكاو لقب السلعة الأفضل أداء في العام 2024، حتى أن مكاسب الكاكاو تجاوزت عملة "البيتكوين" التي حلقت خلال هذا العام.



رغم أن الكاكاو حصد لقب أفضل سلعة في العام 2024، إلا أن عملة "البيتكوين" اعتبرت الأصل الأكثر مراقبة هذا العام، حيث حطمت في مطلع ديسمبر الجاري مستوى 100 ألف دولار.



وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات التداولات، إن أسعار المكون الرئيسي للشوكولاتة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ بداية عام 2024 بسبب النقص الهائل في الإمدادات مع استمرار مشكلات الطقس في غرب إفريقيا.

وفي مطلع يناير الماضي، جرى تداول العقود الآجلة للكاكاو عند مستوى 4000 دولار للطن، وفي منتصف ديسمبر الجاري بلغت العقود ذروتها عند 12700 دولار للطن، وفقا لبيانات "تريدنغ كيوماكس".

ويشار إلى أن مكاسب "البيتكوين" تعتبر باهتة مقارنة بعقود الكاكاو.



وارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 129%، محققة مكاسب وازنة لمن استثمروا فيها.