محمد فراج يكشف كواليس حياته الشخصية والفنية في "كلام عائلي"

كشف الفنان محمد فراج العديد من الكواليس والأسرار الخاصة بحياتة الشخصية والفنية، خلال إستضافته في بودكاست "كلام عائلي"، تقديم الفنان صدقي صخر.



طفولة بجزء من الحرمان



علق الفنان محمد فراج على مرحلة طفولته أنه كان طفل "شقي"، وكان لعب الكره هو سبب شهرته منذ صغره، والمشاركة فى مباريات كرة القدم في مسابقات الشوارع أو الدورات الرمضانية هو السمة السائدة طوال مرحلة الصغر.



وتابع بسبب الإنشغال طوال الوقت خارج المنزل واللعب فترة الصغر، ثم الإنضمام للمسرح الجامعي والتمثيل فترة المراهقة، أدى إلى عدم العيش بشكل كافي مع والديه، وبعد وفاتهم أصبحت طفولتي بها الكثير من الحرمان دون الجلوس معهم بشكل كافي، وأتمنى أن أحقق ذلك مع أسرتي وأولادي.





الزواج والحب



قال الفنان محمد فراج أن أهم شرط في إستمرار الحب هو الشعور بالأمان، لأن الطرفين بوجود الشعور بالقلق والخوف من بعضهم، لا يستمر الحب مهما كانت درجته.



وأوضح أن زوجته الفنانة بسنت شوقي صبرت كثيراً على الكثير من الصفات التي كانت سلبيه به، وهو ما دفعه الى أن يعمل على تغييرها لأنها تستحق ذلك.

