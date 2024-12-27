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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكويت تتعادل مع قطر وتصعد إلى نصف نهائي خليجي 26

المنتخب الكويتي
المنتخب الكويتي
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حسم منتخب الكويت تأهله إلى نصف نهائي بطولة خليجي 26 بعد تعادله مع منتخب قطر بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مستضيف البطولة.

افتتح المنتخب الكويتي التسجيل مبكرًا عن طريق فيصل زايد في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية هزت شباك المنتخب القطري. ومع ذلك، لم يستسلم المنتخب القطري، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 68 عبر اللاعب أكرم عفيف بعد هجمة منظمة.

على الرغم من محاولات المنتخب القطري لتحقيق الفوز، استطاع المنتخب الكويتي الصمود حتى نهاية المباراة، ليحصد نقطة ثمينة كانت كافية لضمان تأهله إلى نصف النهائي ليلحق المنتخب العماني الذي صعد متصدراً للمجموعة.

بهذا التعادل، يواصل المنتخب الكويتي حلمه نحو تحقيق اللقب الخليجي وسط دعم جماهيري كبير، بينما يودّع المنتخب القطري المنافسة مبكرًا.

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